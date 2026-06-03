Luizianne Lins resgata vídeo em que Bolsonaro não sabia o que é o Pix e confunde o sistema de pagamento com assunto de aviação

247 – A deputada federal Luizianne Lins (PT-CE) resgatou um vídeo em que Jair Bolsonaro (PL) não demonstra saber o que é o Pix, sistema de pagamento que o Banco Central lançou em 2020 e que chegou a 178,9 milhões de usuários no fim de novembro.

Atualmente em prisão domiciliar, Bolsonaro confundiu o Pix com temas ligados à aviação civil ao responder a uma pergunta sobre o sistema de pagamentos instantâneos. A Agência Brasil informou, em reportagem publicada em 6 de dezembro do ano passado, que o Pix acumulava 178,9 milhões de usuários ao fim de novembro.

O episódio ganhou novo peso político em meio à ofensiva do governo dos Estados Unidos contra o Brasil. O país, presidido por Donald Trump, defende uma tarifa de 25% sobre parte dos produtos brasileiros exportados ao território estadunidense.

O governo trumpista alega, sem apresentar provas, práticas desleais do governo brasileiro na área econômica. A medida ocorre em um contexto de tensão entre Brasília e Washington e amplia o debate sobre soberania nacional, comércio exterior e defesa de tecnologias brasileiras, como o Pix.

As tentativas de sanções dos EUA contra o Brasil têm relação com as condenações determinadas pelo Supremo Tribunal Federal em investigações sobre ações golpistas. O tema entrou no centro da disputa política após decisões da Corte em inquéritos que envolveram Jair Bolsonaro e outros investigados.

No caso da trama golpista, o STF condenou Jair Bolsonaro (PL) a 27 anos de prisão. A investigação resultou na condenação de 29 pessoas, incluindo o ex-mandatário.

Em outra frente, ministros do STF também determinaram mais de 1,4 mil condenações na investigação sobre os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Esses processos passaram a integrar o pano de fundo das pressões externas contra o Brasil.