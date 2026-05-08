Lula fará ato no Palácio do Planalto em homenagem às vítimas da Covid

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizará, na segunda-feira (11), uma cerimônia no Palácio do Planalto em homenagem aos mortos pela pandemia de Covid-19. O evento marcará a sanção do Projeto de Lei nº 2.120/2022, que institui o Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19. As informações são do Metrópoles.

A cerimônia contará com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, além de outros integrantes da Esplanada dos Ministérios. A sanção da proposta consolida uma política de preservação da memória das vítimas e reconhecimento do impacto da pandemia no Brasil.

A expectativa no Palácio do Planalto é de que Lula utilize o evento para reforçar a importância da responsabilidade do poder público diante de crises sanitárias e voltar a criticar a má condução da pandemia durante o governo do ex-mandatário Jair Bolsonaro (PL). Mais de 700 mil pessoas morreram em decorrência da Covid-19 no país.