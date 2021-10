Lula se reúne com líderes do PSB em busca de consolidar aliança contra o bolsonarismo

Ex-presidente se reuniu com o presidente do PSB, Carlos Siqueira, e com os deputados Marcelo Freixo e Alessandro Molon. "Temos compreensão dos desafios que se impõem para derrotar esse governo que tanto castiga nosso povo", disse Lula edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está em Brasília nesta semana, se reuniu nesta terça-feira (5), com deputados e dirigentes nacionais do PSB em busca de formar uma aliança política e eleitoral para derrotar Jair Bolsonaro nas eleições de 2022.

Ao lado da presidenta do PT, deputada Gleisi Hoffmann, e de integrantes da bancada do PT na Câmara, Lula se encontrou com o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, e com os deputados federais Marcelo Freixo e Alessandro Molon.

"Importante reencontro com os companheiros do PSB para avaliar a conjuntura política. Temos compreensão dos desafios que se impõem para derrotar esse governo que tanto castiga nosso povo. Estamos juntos na luta, @MarceloFreixo, @csiqueirapsb, @alessandromolon", escreveu Lula pelo Twitter.

Mais cedo, Lula já havia conversado com integrantes da direção nacional do Pros, em busca de ampliar o arco de partidos aliados.

Na tarde do domingo (3), o ex-presidente petista debateu com o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, sobre o cenário político local e nacional.

