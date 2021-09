Marinha impõe sigilo a documentos sobre desfile de tanques de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - A Marinha impôs sigilo de cinco anos aos documentos da Operação Formosa, que no mês passado incluiu um desfile com tanques em Brasília no dia da votação do voto impresso na Câmara dos Deputados.

A operação de intimidação, que mostrou a decadência da estrutura militar brasileira - com seus tanques fumacentos - custou aos cofres públicos R$ 3,7 milhões.

Em resposta a um pedido do site Metrópoles por meio da Lei de Acesso à Informação, o Comando da Marinha rejeitou compartilhar qualquer documento relacionado à operação.

