‘Meus funcionários dependem desse salário para manter aluguel e comida’, afirma Zé Trovão, que chorou após ter mandato suspenso

247 - O deputado federal bolsonarista Zé Trovão (PL-RJ) reagiu com choro à suspensão de seu mandato determinada pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados após o motim golpista na Casa Legislativa em 2025. Em Brasília (DF), o parlamentar afirmou que 20 assessores dependem diretamente dos salários pagos pelo gabinete para manter despesas básicas, como alimentação e moradia.

As informações circularam nesta quarta-feira (6), quando o parlamentar também atacou o Supremo Tribunal Federal (STF) e direcionou críticas ao ministro Alexandre de Moraes. Durante a manifestação pública, Zé Trovão alegou sofrer perseguição política e afirmou que a decisão judicial trouxe impactos pessoais e financeiros.

Ao comentar a suspensão do mandato, o deputado declarou que a medida atingirá trabalhadores vinculados ao seu gabinete. “Tenho funcionários que dependem desse salário para manter seu aluguel, sua comida. Meus 20 assessores vão ficar sem ter o que comer”, afirmou o parlamentar, emocionado.

Zé Trovão também acusou o STF de agir politicamente contra integrantes do campo bolsonarista. “Isso é uma perseguição política. Ações injustas do STF. Feriram a minha alma de morte. Alexandre de Moraes faz o que quer neste País”, disse o deputado.

A suspensão do mandato ocorre em meio às investigações relacionadas aos atos de caráter golpista registrados na Câmara em 2025. O caso ampliou a tensão entre aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e integrantes do Judiciário, principalmente ministros da Suprema Corte responsáveis por relatorias ligadas a ataques contra as instituições democráticas.

O parlamentar do PL tornou-se um dos nomes mais ativos da ala bolsonarista no Congresso Nacional e frequentemente utiliza redes sociais e discursos públicos para criticar decisões do STF. A nova medida judicial intensificou a mobilização de apoiadores do deputado e reacendeu debates políticos em Brasília sobre os limites institucionais entre os Poderes.

Até o momento, o Supremo Tribunal Federal não divulgou novo posicionamento público sobre as declarações feitas por Zé Trovão após a suspensão do mandato.