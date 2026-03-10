Militar do GSI morre nas dependências do Palácio da Alvorada

247 - Um agente do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República morreu nas dependências do Palácio da Alvorada, em Brasília (DF). O caso ocorreu na entrada de serviço do local e mobilizou equipes de segurança e autoridades responsáveis pela proteção da sede presidencial.

De acordo com informações divulgadas pelo GSI, o militar tirou a própria vida no local. O órgão informou que um Inquérito Policial Militar será instaurado para investigar as circunstâncias da ocorrência. O relato foi divulgado no Metrópoles.

Em nota, o GSI manifestou pesar pelo ocorrido e informou que está prestando assistência à família do agente. O comunicado também destaca que o órgão permanece comprometido com a preparação e as condições de trabalho de seus integrantes.

“O GSI/PR lamenta o ocorrido e está prestando apoio à família do militar e segue comprometido em manter seus componentes em plenas condições, para cumprir a sua missão de proteger as instalações sob sua responsabilidade.”

Ainda segundo o gabinete, o episódio provocou alterações temporárias na rotina de acesso ao Palácio da Alvorada. Como medida imediata, o acesso da imprensa às instalações da residência oficial da Presidência da República foi suspenso temporariamente após o ocorrido.

O GSI é responsável pela proteção do presidente da República, de autoridades federais e de instalações estratégicas do governo. A investigação aberta pelo inquérito militar deverá apurar os detalhes da ocorrência nas dependências da residência presidencial em Brasília.