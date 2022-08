"Minha cara é a esperança", diz Lula na saída do TSE (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reforçou que o Brasil precisa voltar a ter um governo progressista. Na saída do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o petista foi questionado pela imprensa se "está esperançoso com as pesquisas". "A minha cara é a esperança", afirmou Lula, nesta terça-feira (16).

O ministro Alexandre de Moraes foi empossado nesta terça como presidente do TSE. Lula foi assediado enquanto ficou perceptível o isolamento de Jair Bolsonaro (PL).

O ex-presidente não se levantou da cadeira quando o atual candidato à reeleição entrou no tribunal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

>>> Ipec aponta vitória de Lula em primeiro turno: ele tem 44% contra 41% dos adversários

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ministro Alexandre de Moraes afirmou que a Justiça será "implacável" nas ações contra fake news sobre as eleições brasileiras.

As declarações do novo presidente do TSE foram um recado para Bolsonaro, que tem feito acusações sem provas de que o sistema eleitoral brasileiro não tem segurança contra fraudes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O candidato à reeleição defende a participação das Forças Armadas na apuração do resultado das eleições. Partidos de oposição denunciam que ele pode tentar um golpe se for derrotado.

Perfil

Alexandre de Moraes nasceu em São Paulo (SP). É ministro efetivo do TSE desde 2 de junho de 2020, após atuar como substituto desde abril de 2017. Possui doutorado em Direito do Estado, livre-docência em Direito Constitucional e é autor de livros e artigos acadêmicos em diversas áreas do Direito. Atuou como promotor de Justiça, advogado, professor de Direito Constitucional, consultor jurídico e ministro da Justiça. Tomou posse como ministro do STF em março de 2017.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ricardo Lewandowski, nascido no Rio de Janeiro em 11 de maio de 1948, é ministro do STF desde 16 de março de 2006. Ele é doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) e master of arts em Relações Internacionais pela Fletcher School of Law and Diplomacy, da Tufts University, administrada em cooperação com a Harvard University. Antes de ingressar no STF, também foi desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) e juiz do Tribunal de Alçada Criminal do estado. Lewandowski já presidiu o TSE de 2010 a 2012.

Composição do TSE

O TSE é integrado por, no mínimo, sete ministros. Três ministros são do STF, um dos quais é o presidente da Corte, dois ministros são do Superior Tribunal de Justiça (STJ), um dos quais é o corregedor-geral da Justiça Eleitoral, e dois são juristas, provenientes da classe dos advogados, nomeados pelo presidente da República.

🚩Na saída da cerimônia de posse do ministro Moraes na presidência do TSE, Lula é questionado como se sente com as pesquisas que o mostram liderando.



Ele respondeu: “Eu? Eu? A minha cara é a esperança!” pic.twitter.com/QFBzeELYNB — Central Eleitoral (@CentralEleicoes) August 17, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.