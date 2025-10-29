Moraes mantém julgamento de Tagliaferro no plenário virtual do STF

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes negou nesta terça-feira (28) um pedido feito pela defesa de Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do magistrado, que pediu que o julgamento de denúncia fosse analisado em plenário presencial. O julgamento foi marcado para acontecer na Primeira Turma entre os dias 7 e 14 de novembro, em plenário virtual.

A Procuradoria-Geral da República denunciou Tagliaferro em 22 de agosto. Ele foi investigado pelo vazamento de mensagens trocadas entre servidores do gabinete de Moraes no STF e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A PGR apresentou a denúncia quatro meses após a Polícia Federal indiciar o ex-assessor de Moraes. A PF apontou que, em abril de 2024, Tagliaferro contou para sua esposa ter repassado informações ao jornal Folha de S.Paulo.

Nos julgamentos virtuais, a defesa pode submeter vídeos gravados como forma de sustentação oral. O ministro do STF disse que os advogados podem fazer a sustentação oral enviando o vídeo até 48 horas antes de iniciar o julgamento em ambiente virtual.

No STF, os ministros da Primeira Turma são Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Flávio Dino e Cristiano Zanin.