O que Lula pediu a José Múcio: reconstruir o diálogo com as Forças Armadas

247 - Nome dado quase como certo para o Ministério da Defesa, o ex-deputado e ex-presidente do TCU (Tribunal de Contas da União) José Múcio recebeu do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), um pedido: tentar criar um ambiente saudável para reconstrução de diálogo com integrantes das Forças Armadas.

Segundo o Valor Econômico, Lula e Múcio se encontraram na segunda-feira (28) em Brasília. O presidente eleito não fez um convite formal a Múcio para assumir a Defesa, mas “as missões dadas” a ele são indícios fortes de que ele poderá ser o escolhido para assumir a pasta.

"Lula tem o tempo dele e fará as indicações no momento mais adequado. O fato é que o presidente já deu um monte de trabalho para Múcio nesta área da Defesa. Só não houve ainda o convite formal", afirmou um interlocutor do presidente eleito.

O nome de Múcio é bem visto pelas Forças Armadas. Inclusive o vice-presidente e senador eleito, Hamilton Mourão (Republicanos-RS), que é general, elogiou o ex-presidente do TCU.

"O ex-ministro de Relações Institucionais do governo Lula é considerado um político habilidoso e tem bom diálogo com integrantes dos mais diversos partidos. Conta com a simpatia, inclusive, de parte de militares ligados ao presidente Jair Bolsonaro, que já fez demonstrações públicas de apreço ao possível ministro", diz a reportagem.

Há a expectativa de que Múcio seja oficialmente anunciado na próxima semana, junto da indicação dos novos comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica.

