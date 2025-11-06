Onyx confirma doação de empresário, mas nega relação com esquema do INSS

247 - O ex-ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, confessou nesta quinta-feira (6) que recebeu R$ 60 mil de Felipe Macedo Gomes, empresário investigado por suspeita de fraude no INSS, mas negou ter relação com o esquema.

Na CPMI do INSS, o relator Alfredo Gaspar questionou Lorenzoni sobre a relação entre o ex-ministro e o empresário, que é ex-presidente da Amar Clube de Benefícios.

Ao responder à pergunta, o ex-ministro afirmou desconhecer Gomes e disse que todos os repasses foram verificados por sua equipe contábil. "Nunca pedi dinheiro para bandido", respondeu, segundo a Agência Senado.

A doação aconteceu durante a campanha de Onyx ao governo do Rio Grande do Sul, em 2022, e foi declarada oficialmente à Justiça Eleitoral.