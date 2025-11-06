Vice da CPMI do INSS acusa colega do PSB de ameaçá-lo de morte

247 - O vice-presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, Duarte Jr. (PSB-MA), registrou um boletim de ocorrência na Polícia Legislativa nesta quarta-feira (5) contra o deputado estadual Edson Araújo (PSB-MA). O parlamentar acusa o colega de partido de ameaça de morte, após pronunciamento feito durante as investigações sobre fraudes em benefícios previdenciários.

De acordo com o jornal O Globo, as supostas ameaças teriam sido enviadas do celular da mãe de Araújo. Duarte Jr. relata que as mensagens surgiram logo após seu discurso na CPI, no qual citou o suposto envolvimento do deputado estadual em um esquema investigado pela Polícia Federal.

Conflito interno no PSB e operação da PF

Edson Araújo ocupa o cargo de vice-presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura (CBPA), uma das entidades investigadas na Operação Sem Desconto. A ação da Polícia Federal apura fraudes contra aposentados entre 2019 e 2024, envolvendo descontos indevidos em benefícios do INSS por meio de Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) com sindicatos e associações.

Segundo Duarte Jr., a reação de Araújo foi motivada por sua fala na CPMI. “Ele me enviou três ameaças claras. Foi uma reação ao discurso que eu fiz na CPI na segunda-feira. O nome do deputado aparece no relatório da PF. Ele recebeu R$ 5 milhões da CBPA”, declarou o vice da comissão, de acordo com a reportagem..

Troca de mensagens e ameaças diretas

Em uma das mensagens obtidas pela reprotagem, Araújo teria chamado Duarte Jr. de “palhaço, irresponsável e incompetente”, acrescentando: “nós vamos nos encontrar”. Ao questionar se aquilo era uma ameaça, Duarte recebeu como resposta: “tô porque”. Em seguida, ao perguntar o que ele faria, recebeu a resposta: “você vai saber”.

Diante da situação, o deputado federal solicitou escolta policial para si e sua família ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Duarte argumentou que as ameaças representam uma tentativa de intimidação e configuram grave risco à integridade física de sua família.

CPMI prepara convocação de Edson Araújo

Durante a sessão da CPMI realizada na segunda-feira (3), os parlamentares ouviram o presidente da CBPA, Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, que chegou a ser preso por falso testemunho e liberado após pagar fiança. Na ocasião, Duarte Jr. questionou diretamente sobre a relação de Araújo com os repasses investigados.

Segundo o deputado, a CPMI deve aprovar a convocação de Edson Araújo nesta quinta-feira (6) para prestar depoimento. Também está prevista a oitiva do ex-ministro do Trabalho e da Previdência de Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, acusado de ter recebido recursos de envolvidos no esquema durante a campanha eleitoral. Até o momento, Edson Araújo não se pronunciou publicamente sobre as acusações.