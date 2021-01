Pacheco diz não ver razão para impeachment e Gleisi rebate: "crimes de Bolsonaro saltam aos olhos"

"Quem quer dirigir o Senado tem de ter compromisso com o povo e a Constituição Federal e não ficar inerte no caos", disse a presidente do PT repercutindo declaração do candidato a presidente do Congresso edit

247 - Deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR) rebateu declaração do candidato a presidente do Senado Federal Rodrigo Pacheco (DEM-MG) desta sexta-feira (22) na qual o parlamentar afirma não ver motivos para o impeachment de Jair Bolsonaro.

Ao UOL, Pacheco disse que não enxerga ilícitos na gestão do governo federal durante a pandemia. "Não consigo depreender desses fatos [gestão do governo durante a pandemia] um crime de responsabilidade que suscite a necessidade do pedido de impeachment".

Gleisi, por sua vez, afirmou que "crimes de Bolsonaro saltam aos olhos". Ela cobrou que o candidato a presidente do Senado seja fiel à Constituição e ainda provocou a bancada do PT na Casa a pressionar Pacheco, apoiado pelo partido, acerca da declaração. "Péssima fala de Rodrigo Pacheco! Crimes de Bolsonaro saltam aos olhos! Quem quer dirigir o Senado tem de ter compromisso com o povo e a Constituição Federal e não ficar inerte no caos. PT no Senado tem de cobrar! Cabe a Camara abrir o processo, vamos fazer uma luta sem tréguas", escreveu.

O conhecimento liberta. Saiba mais