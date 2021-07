Padilha: Ricardo Barros teve participação direta na MP, foi o mentor, o organizador do manual do esquema da vacina

247 - O deputado federal e ex-ministro da Saúde Alexandre Padilha (PT-SP) afirmou à TV 247 não ter dúvidas acerca da participação do também deputado federal Ricardo Barros (PP-PR) nos esquemas de corrupção na compra de vacinas pelo Ministério da Saúde revelados pela CPI da Covid .No processo de votação da medida provisória da vacina no Congresso Nacional, que Padilha classifica como um “manual da corrupção”, Barros teria sido, segundo o petista, o “mentor” de todo o processo.

“Eu não tenho dúvida nenhuma, até pelos detalhes da medida provisória e por ser líder do governo, que ele teve uma participação direta na construção dessa medida provisória. Ele é o mentor do manual, o editor, o organizador. Tem detalhes ali de quem exatamente conhece a máquina pública. Ele é um profundo conhecedor do orçamento, ele sempre foi um parlamentar que esteve nas comissões de orçamento, foi relator de orçamento já mais de uma vez e foi ministro da Saúde no governo Temer. Então ele conhece bem essa máquina pública. Eu não tenho dúvida nenhuma de que ele é o mentor do desenho deste manual. E na tramitação na Câmara é ele que conduz toda a votação. Ele também era um dos mentores da aquela operação do camarote da vacina, que queria autorizar empresas a comprarem vacina”, falou.

Investigações da CPI dão conta de que Barros teria sido um dos articuladores do processo de pagamento de propina em troca de vacinas no Brasil.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.