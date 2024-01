Paulo Teixeira e Luizianne Lins rebatem a ONG Transparência Internacional: 'sempre foi correia de transmissão da Lava Jato'

Apoie o 247

247 - O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira (SP), e a deputada federal Luizianne Lins (CE), duas lideranças do PT, criticaram nesta terça-feira (30) o relatório da ONG estrangeira lavajatista Transparência Internacional, que atacou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sugeriu uma piora do Brasil no corrupção em 2023. De acordo com o ministro, "a entidade transparência internacional nunca deixou de transparecer que sempre foi correia de transmissão da Lava Jato".

A parlamentar citou conquistas do governo na área econômica. "Transparência internacional é isso: O novo salário mínimo de *R$ 1.412* começa a ser pago a partir da quinta-feira (1°). É o maior aumento real desde 2012. O novo salário mínimo aumenta o valor de benefícios e serviços que usam o piso nacional como referência".

O Secretário Nacional do Consumidor, Wadih Damous, e a presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR).

Segundo informações publicadas em 4 de agosto pelo Consultor Jurídico, a ONG "tentou ser sócia dos lavajatistas no desvio e apropriação de fundos totalizando R$ 4,8 bilhões oriundos de acordos de leniência firmados com a Petrobrás e a JBS".

Transparência internacional é isso:

🇧🇷 *Governo Lula:… pic.twitter.com/Ber9BdHQ56 — Luizianne Lins (@LuizianneLinsPT) January 30, 2024

A entidade transparência internacional nunca deixou de transparecer que sempre foi correia de transmissão da Lava Jato. — Paulo Teixeira (@pauloteixeira13) January 30, 2024





