PEC do fim da escala 6x1 deve ser votada em junho, dizem deputados

247 - Deputados da oposição e também integrantes da base aliada avaliam que a PEC do fim da escala 6x1 pode ser votada no plenário da Câmara dos Deputados apenas em junho, apesar da pressão do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), para concluir a análise ainda em maio. As informações são da coluna Painel, da Folha de S.Paulo.

A expectativa de parte dos parlamentares é mais cautelosa do que a previsão defendida por Motta. O presidente da Câmara tem demonstrado empenho em acelerar a pauta e já declarou publicamente que pretende aprovar a proposta ainda neste mês.

O relator da comissão especial, deputado Léo Prates (Republicanos-BA), também trabalha com um calendário considerado otimista por parlamentares. Ele afirmou que pretende votar o texto no colegiado em 27 de maio, o que deixaria um intervalo de apenas três semanas para a apresentação do relatório.

Mesmo entre deputados da esquerda, há dúvidas sobre a viabilidade de cumprir esse prazo. O líder do PSB na Câmara, deputado Jonas Donizette (PSB-SP), afirmou que considera mais provável que a votação fique para o mês seguinte.

“Até acho que Hugo está disposto a votar logo, mas o tempo curto. Minha aposta é que vota no início de junho”, disse Donizette ao Painel.

A oposição também tem sustentado que o período de debate na comissão especial é insuficiente para ouvir todos os setores envolvidos. Para esses parlamentares, a proposta exige uma discussão mais aprofundada antes de avançar ao plenário.

Apesar das avaliações internas sobre a dificuldade do calendário, interlocutores de Hugo Motta afirmam que ele deve intensificar o ritmo de tramitação para tentar cumprir a promessa de votar a PEC ainda em maio. A proposta ganhou peso político dentro da Câmara e passou a ser tratada pelo presidente da Casa como uma pauta prioritária.