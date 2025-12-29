PF pode decidir por não fazer acareação no caso do Banco Master

247 - A Polícia Federal (PF) pode decidir que não haverá acareação entre o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa e o diretor de Fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos. As apurações da PF indicaram que as fraudes financeiras envolvendo o Banco Master podem chegar até R$ 12 bilhões.

A PF irá colher os depoimentos nesta terça-feira (30) e, depois das oitivas, a delegada responsável decidirá se os três deverão passar por uma acareação, que ocorre quando pessoas com versões consideradas contraditórias por investigadores ficam frente a frente.

Conforme as investigações, Vorcaro tentou vender o Master para o banco BRB, estatal do governo do Distrito Federal (DF), em operação vetada pelo Banco Central em setembro. O BC decretou a liquidação do Master.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli assumiu a condução das investigações sobre possíveis fraudes envolvendo o Master. Um juiz auxiliar do gabinete do magistrado acompanhará os depoimentos.