PF marca depoimentos de dirigentes do Banco Master, BRB e Banco Central antes de eventual acareação

247 – A Polícia Federal marcou para esta segunda-feira, 30 de dezembro, a partir das 14h, a oitiva de três personagens centrais ligados ao sistema financeiro: o presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, o ex-presidente do Banco Regional de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, e o diretor de Fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos.

De acordo com as informações apuradas, os depoimentos serão colhidos por uma delegada da PF no âmbito de investigação em curso. Após a fase inicial de oitivas, a delegada poderá determinar a realização de acareação, caso considere necessário o confronto direto entre versões apresentadas pelos investigados.

O procedimento contará com acompanhamento institucional reforçado. Um juiz auxiliar do gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli estará presente durante os trabalhos, assim como um representante do Ministério Público, garantindo a observância do devido processo legal e o controle judicial sobre os atos praticados.

Etapa decisiva

A presença simultânea da Polícia Federal, do Judiciário e do Ministério Público indica a sensibilidade do caso e o cuidado formal adotado na condução das investigações, que envolvem dirigentes de instituições financeiras e um alto funcionário do Banco Central.

Os depoimentos desta segunda-feira são considerados uma etapa relevante para o esclarecimento dos fatos investigados e poderão orientar os próximos passos do inquérito, incluindo eventuais diligências complementares ou novos atos de instrução.