PF suspeita que Roberto Jefferson colocou pregos em granadas

Apoie o 247

ICL

247 - A Polícia Federal (PF) investiga se o ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB-RJ) prendeu com fitas adesivas pregos nas granadas atiradas contra os policiais federais que foram prendê-lo no domingo (23), em sua casa, em Comendador Levy Gasparian, no Sul do estado do Rio de Janeiro. A informação foi publicada nesta quinta-feira (27) pelo portal G1.

Os artefatos jogados contra o delegado Marcelo Vilela e mais três policiais foram granadas de luz e som. O artefato não causa morte, mas, por conta do barulho, pode desorientar e fazer os agentes não saberem para onde ir.

>>> Racha na PF: agente chama colegas feridos por Roberto Jefferson de “vagabundos”

O ex-deputado foi preso no último domingo (23) por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e trocou tiros quando percebeu que a polícia estava na casa dele. O petebista recebeu ordem de prisão após chamar a ministra do STF Cármen Lúcia de "prostituta arrombada" na semana passada.

Em audiência de custódia na segunda-feira (24), o ex-deputado voltou a ofender a ministra. Segundo o ex-parlamentar, a juíza do STF teve uma postura "muito pior" do que as prostitutas.

Nessa quarta-feira (27) a ministra comentou as ofensas e afirmou que há uma tentativas de "erosão democrática" no País.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.