PGR pede arquivamento de apuração sobre dinheiro encontrado na cueca de parlamentar

247 - O procurador-geral da República, Paulo Gonet, emitiu nesta terça-feira (6) um posicionamento favorável ao arquivamento do inquérito contra o senador Chico Rodrigues (PSB-RR), por falta de provas.

Após uma operação da Polícia Federal em 2020, o parlamentar foi flagrado com dinheiro vivo dentro da cueca. De acordo com a PGR, mesmo com o dinheiro encontrado, não foi possível demonstrar a proveniência ilícita do dinheiro.

O chefe da Procuradoria enviou a manifestação em 28 de dezembro ao ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do caso. O senador negou irregularidades.