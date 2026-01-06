PGR pede arquivamento de apuração sobre dinheiro encontrado na cueca de parlamentar
De acordo com a PGR, mesmo com o dinheiro encontrado, não foi possível demonstrar a proveniência ilícita do dinheiro
247 - O procurador-geral da República, Paulo Gonet, emitiu nesta terça-feira (6) um posicionamento favorável ao arquivamento do inquérito contra o senador Chico Rodrigues (PSB-RR), por falta de provas.
Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025
Após uma operação da Polícia Federal em 2020, o parlamentar foi flagrado com dinheiro vivo dentro da cueca. De acordo com a PGR, mesmo com o dinheiro encontrado, não foi possível demonstrar a proveniência ilícita do dinheiro.
O chefe da Procuradoria enviou a manifestação em 28 de dezembro ao ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do caso. O senador negou irregularidades.