Planalto reforça segurança com chegada de bolsonaristas liderados por Nikolas Ferreira

247 - O Palácio do Planalto instalou, neste sábado (24), grades de proteção ao redor do prédio para reforçar a segurança institucional diante da chegada de manifestantes liderados pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). A iniciativa ocorre às vésperas da conclusão de uma caminhada organizada pelo parlamentar, com destino a Brasília.

Segundo o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI), a instalação das grades segue os protocolos oficiais para situações com possibilidade de manifestações nas proximidades da sede do Executivo.

Em nota, o órgão afirmou: “O GSI informa que, em virtude da possibilidade de manifestações programadas em locais próximos à instalação presidencial, as grades são utilizadas como medida de reforço, conforme os protocolos de segurança.”

Até o momento, não há registro de incidentes relacionados à chegada do grupo à capital federal, e o GSI não informou sobre outras medidas adicionais além do reforço físico com as grades de proteção.