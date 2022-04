Polícia apreende suspeito de esfaquear o jornalista Gabriel Luiz

Apoie o 247

247 - A Polícia do Distrito Federal (PCDF) apreendeu, na tarde desta sexta-feira (15), um dos suspeitos de esfaquear, nessa quinta, o jornalista Gabriel Luiz, de 29 anos, da TV Globo de Brasília. O suspeito é um menor de idade, de acordo com informações recebidas pela corporação.

A polícia informou que um segundo suspeito foi identificado e está sendo procurado. A principal linha de investigação é tentativa de roubo.

O jornalista sofreu golpes no pescoço, no tórax, no abdômen e na perna. Também levou perfurações no estômago, no pâncreas, no pulmão e no diafragma. Foi vítima, ainda, de facadas no braço e no pulso, no pescoço e na perna esquerda, com menor gravidade.

Após o esfaqueamento, ele foi encaminhado ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), onde passou por cirurgias bem-sucedidas, mas já foi transferido de unidade hospitalar.

O repórter foi esfaqueado dias após a produção de uma reportagem sobre o perigo do funcionamento de um clube de tiro no Distrito Federal.

A delegacia responsável pela investigação pede que quem tenha qualquer informação sobre o caso acione o canal de denúncias pelo número 197. Os dados são anônimos e a polícia garantiu sigilo da fonte.

