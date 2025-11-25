Polícia investiga suspeita de bomba no Ministério da Ciência e Tecnologia

247 - Uma ocorrência de suspeita de bomba provocou a mobilização de equipes de segurança na Asa Norte, em Brasília, na manhã desta terça-feira (25). Uma mala foi encontrada abandonada em frente ao prédio do Ministério da Ciência e Tecnologia, localizado na W3 Norte, altura da quadra 507.

De acordo com o g1, o acionamento da Polícia Militar ocorreu logo após a identificação do volume suspeito na entrada do edifício público. A corporação confirmou que toda a área ao redor do ministério foi isolada enquanto agentes especializados do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) avaliavam o conteúdo da bagagem.

Segundo a Polícia Militar, o procedimento de isolamento foi estabelecido imediatamente após a constatação da mala abandonada, seguindo protocolos de segurança adotados em situações de risco potencial. A equipe do BOPE foi chamada para realizar a análise técnica do objeto e determinar se havia, de fato, qualquer ameaça.

A movimentação policial chamou a atenção de servidores e motoristas que passavam pela região, que tiveram o trânsito parcialmente bloqueado durante a verificação. Até o momento, o volume suspeito seguia em avaliação, sem detalhes divulgados sobre seu conteúdo.