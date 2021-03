Racha: aliados de Ernesto Araújo criticam Ramos e o abandono da bancada governista no Senado

247 - Aliados do pior ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, estão insatisfeitos com a bancada governista no Senado Federal que não aliviou a situação para o chanceler durante sessão nesta quarta-feira (24), na qual diversos parlamentares afirmaram que Araújo deveria deixar o Itamaraty.

Segundo interlocutores ligados ao ministro, a Secretaria de Governo, comandada pelo ministro Luiz Eduardo Ramos, "dormiu no ponto", informa o jornal O Globo. Ramos e a ala militar no governo não nutrem boas relações com Araújo ou com qualquer integrante da ala ideológica do bolsonarismo.

Na sessão no Senado, nenhum membro da base governista expressou qualquer tipo de elogio ou apoio a Araújo, deixando o ministro à própria sorte nas mãos da oposição.

Mais cedo, em uma audiência pública da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, Araújo teve o apoio da bancada do governo, inclusive do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-RJ), que avaliou como positiva a atuação do chanceler.

O Palácio do Planalto já avalia como essencial a demissão de Araújo para a manutenção de uma boa relação com o Congresso, e inclusive já busca nomes para fazer a substituição no comando do Itamaraty.

