Randolfe sobre o caso Roberto Jefferson: 'não se trata mais de manter a democracia, mas de interromper o ciclo autoritário'

De acordo com o senador da Rede-AP, "os acontecimentos das últimas horas mostram diante de qual escolha nós estaremos, no curso dessa semana, até o próximo domingo" edit

Apoie o 247

ICL

247 - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) criticou neste domingo (23) o ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB-RJ), que trocou tiros com a polícia no Rio de Janeiro. De acordo com o portal G1, o parlamentar da Rede afirmou que, "a esta altura, não se trata mais de manter a democracia, mas de interromper um ciclo autoritário que está em curso no nosso Brasil".

De acordo com o senador, "os acontecimentos das últimas horas mostram diante de qual escolha nós estaremos, no curso dessa semana, até o próximo domingo". "Um conhecido bolsonarista, delinquente e em prisão domiciliar, grava um vídeo, covarde, machista contra uma ministra do STF. A Justiça toma a medida de recolhê-lo e o que ele faz? Ele atira, dispara tiros contra policiais federais, atinge dois, lança granadas, reage de forma igualmente covarde contra as forças de segurança. É isto que representa o bolsonarismo, é isto que representa Bolsonaro. É contra isso que estamos lutando para devolver a democracia ao país", disse Rodrigues.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou a prisão do petebista após ele fazer ataques contra a ministra Cármen Lúcia, ao chamar a juíza de prostituta.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.