Reitor do ITA também é cotado para substituir Decotelli no MEC

Nome de Anderson Ribeiro Correia, que é ex-presidente da Capes, recebeu apoio de lideranças do Senado e da Câmara, que teriam patrocinado sua indicação junto a Bolsonaro edit

247 - O governo Jair Bolsonaro está em busca de um novo ministro da Educação depois que Carlos Alberto Decotelli pediu demissão do cargo por fraudes em currículo acadêmico.

Segundo a Folha de S. Paulo, o nome mais cotado até o momento seria o do atual reitor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), Anderson Ribeiro Correia.

Anderson Correia foi presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Superior (Capes) até o fim do ano passado, quando voltou a dirigir o ITA — cargo que ocupara antes de assumir o órgão ligado ao ministério.

Segundo a Folha, o nome do reitor do ITA recebeu apoio de lideranças do Senado e da Câmara, que teriam patrocinado sua indicação junto ao presidente. "Correia já consultou o Comando da Aeronáutica, responsável pelo ITA, sobre a possibilidade de receber o convite para o MEC. Caso ele seja chamado, o Comando não deve se opor", diz o jornal.

Também foram ventilados os nomes de Gilberto Garcia, estudioso da área de religião e ex-reitor da Universidade Católica de Brasília, e de Ilona Becskeházy, atual secretária de Educação Básica do MEC.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.