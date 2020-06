Sara Winter: “Ibaneis é um bandido e STF é uma ditadura comunista”

247 - A ativista Sara Winter, líder do movimento bolsonarista “Os 300 do Brasil”, disse no domingo (14), em vídeo gravado para atacar Ibaneis Rocha, governador do Distrito Federal, que “Ibaneis é um put* de um bandido e o STF é uma ditadura comunista”. Winter estava ao lado de 9 membros do grupo denominado “Os 300”.

A ativista publicou o vídeo no Twitter, estimulando seus seguidores a escrever “’IBANEIS BANDIDO E STF DITADURA COMUNISTA’ E VAMOS VER SE PRENDEM 20 MIL PESSOAS”.

A revolta aconteceu após a Polícia Militar do Distrito Federal desmontar um acampamento nas imediações da Praça dos Três Poderes. No sábado (13), um grupo já havia tentado invadir o prédio do STF.

Winter foi presa na manhã desta segunda-feira (15), pela Polícia Federal, após autorização do Supremo Tribunal Federal. A prisão foi decorrente do inquérito que apura atos antidemocráticos.

Confira o vídeo:

Escreva você também no seu Twitter "IBANEIS BANDIDO E STF DITADURA COMUNISTA" E VAMOS VER SE PRENDEM 20 MIL PESSOAS! pic.twitter.com/fKqaeEChvi — Sara Winter (@_SaraWinter) June 15, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.