Secretário Mário Frias será denunciado à Comissão de Ética da presidência por ameaçar deputado do PSOL

247 - O deputado federal Alencar Santana Braga (PT-SP) afirmou no Twitter que denunciará o secretário de Cultura do governo Bolsonaro, Mário Frias, à Comissão de Ética da presidência. O motivo foi a ameaça feita pelo ator ao deputado estadual Flávio Serafini (PSOL-RJ). "Cuidado com a PF", respondeu o secretário de Bolsonaro, antes de bloquear o parlamentar no Twitter.

“Vou representar o secretário Mario Frias junto à Comissão de Ética da Presidência pela ameaça ao deputado estadual Flávio Serafini", afirmou Alencar no Twitter. "O secretário de Cultura anterior era um nazista assumido. O atual acha que a Polícia Federal é uma Gestapo. Terá que se explicar", acrescentou.

O humorista Marcelo Adnet parodiou Mario Frias em decorrência de um vídeo publicado pela Secom anunciando uma "bela e grandiosa" série sobre a história do Brasil. O ator chamou Adnet de "criatura imunda".

Vou representar o secretário @mfriasoficial junto à Comissão de Ética da Presidência pela ameaça ao deputado estadual @serafinipsol



O secretário de Cultura anterior era um nazista assumido. O atual acha que a Polícia Federal é uma Gestapo. Terá que se explicar. pic.twitter.com/gheK12uSzL — Alencar (@AlencarBraga13) September 5, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.