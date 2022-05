Senado convoca McDonald's e Burger King após denúncias de propagandas enganosas

A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado aprovou o pedido. A audiência deve acontecer no próximo dia 12 edit

Apoie o 247

ICL

247, com Agência Senado - O Senado aprovou nesta terça-feira (3) um requerimento do líder do PSD no Senado, Nelsinho Trad (MS), para a convocação de uma audiência pública com representantes das redes de fast food McDonald's e Burger King, com o objetivo de esclarecer os casos de propaganda enganosa em relação aos sanduíches "McPicanha" e "Whopper Costela". A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado aprovou o pedido. A audiência deve acontecer no próximo dia 12, às 14h.

O senador Nelsinho Trad criticou a iniciativa das redes de fast food. "Trata-se da comercialização de sanduíches que levam o nome de cortes nobres, como picanha e costela, mas que não passaria de aroma do molho, segundo consta nas denúncias. O caso foi denunciado no Procon-DF, que já obrigou a retirada dos sanduíches da comercialização", disse.

O senador afirmou que a forma como foi concebida a campanha publicitária induz ao entendimento de um produto com características diferentes daquele que tem sido entregue. Nelsinho ressaltou que induzir o consumidor ao erro se caracteriza como publicidade enganosa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"A gente precisa chamar quem denunciou pra saber qual foi o elemento que ele encontrou pra fazer essa denúncia e chamar os dois [estabelecimentos de fast food] que estão envolvidos", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para a audiência, Nelsinho sugeriu a presença de representantes do Procon; Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar), Burger King, McDonalds; Blog Comer com os Olhos e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE