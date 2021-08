Senador Alessandro Vieira vai à Justiça para impedir uso de recursos públicos no desfile militar de Bolsonaro

“As Forças Armadas, instituições de Estado, não precisam disso. Os brasileiros, sofrendo com as consequências da pandemia, também não. O Brasil não é um brinquedo na mão de lunáticos”, afirmou o senador edit

247 - O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) acionou a Justiça para impedir que recursos públicos sejam gastos com o desfile de blindados , agendado para esta terça-feira (10). O evento deve contar com a presença de Jair Bolsonaro e foi marcado para o mesmo dia em que a PEC do voto impresso será analisada pela Câmara .

“As Forças Armadas, instituições de Estado, não precisam disso. Os brasileiros, sofrendo com as consequências da pandemia, também não. O Brasil não é um brinquedo na mão de lunáticos”, afirmou o senador, em sua conta no Twitter.

O treinamento envolverá 2,5 mil militares e contará com a participação de carros de combate, aeronaves, veículos anfíbios e de artilharia, além de lançadores de foguetes. Pela primeira vez, a operação contará com a participação do Exército e da Aeronáutica.

Pedi à Justiça que impeça o gasto de recursos públicos em uma exibição vazia de poderio militar. As Forças Armadas, instituições de Estado, não precisam disso. Os brasileiros, sofrendo com as consequências da pandemia, também não. O Brasil não é um brinquedo na mão de lunáticos. — Senador Alessandro Vieira (@Sen_Alessandro) August 9, 2021

