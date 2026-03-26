Senador com CNH vencida que intimidou policiais destinou R$ 3 milhões a estrada que leva ao seu próprio hotel

247 - O senador Alexandre Giordano (Podemos-SP) voltou ao centro de uma polêmica após ser autuado pela Polícia Militar de São Paulo por uma série de infrações de trânsito, incluindo dirigir com a CNH vencida, em um episódio que reacende questionamentos sobre sua conduta pública. O parlamentar já havia sido alvo de críticas em 2025 por destinar R$ 3 milhões em emenda para uma estrada que leva diretamente ao seu próprio hotel no interior paulista.

O caso mais recente ocorreu às 8h17 da última segunda-feira, na Alameda Afonso Schmidt, no bairro de Santana, Zona Norte da capital paulista. Segundo o boletim de ocorrência, Giordano conduzia uma Land Rover preta sem placas, com giroflex ligado e com a Carteira Nacional de Habilitação vencida.

Durante a abordagem, ainda de acordo com os policiais, o senador se recusou inicialmente a sair do veículo e teria se apresentado como “federal”. Após insistência da equipe, ele desembarcou e se identificou como parlamentar. As infrações somam 19 pontos na CNH. Apesar da gravidade, o veículo não foi apreendido.

O episódio gerou repercussão por reforçar um histórico recente de controvérsias envolvendo o senador. Em abril de 2025, veio à tona a destinação de uma emenda parlamentar de R$ 3 milhões para obras em uma estrada municipal em Morungaba, no interior de São Paulo.

A via beneficiada, a estrada Benedito Olegário Chiavatto, dá acesso direto ao Hotel Fazenda São Silvano, empreendimento de propriedade de Giordano. A informação foi revelada pelo portal Metrópoles, com base em dados do sistema federal Transferegov e no Diário Oficial do município.

A verba foi destinada para projeto e execução de paisagismo na estrada. A autorização para abertura de crédito ocorreu no fim de dezembro de 2024, durante a gestão do então prefeito Marquinho de Oliveira (PSD), aliado político do senador.

O Hotel Fazenda São Silvano possui 93 quartos e é voltado para eventos e hospedagens de alto padrão, com diárias que variam entre R$ 1.100 e R$ 2.200. O local oferece atividades como passeios a cavalo e trilhas com carrinhos de golfe. Um brasão da República instalado na entrada do empreendimento também chamou atenção de visitantes.

Na época, Giordano afirmou, em nota, que a destinação de emendas ocorre “exclusivamente a partir de solicitações formalizadas pelas autoridades municipais competentes” e que a obra atende ao interesse público. Segundo ele, a estrada “beneficia a coletividade”.

Apesar da justificativa, o caso levantou questionamentos sobre possível conflito de interesses, já que o investimento público impacta diretamente o acesso ao seu empreendimento privado.

Outro episódio que ampliou o escrutínio sobre o uso de recursos ligados ao mandato envolve um pedido de explicações da Procuradoria sobre gastos do senador em um posto de combustíveis. Segundo o questionamento, Alexandre Luiz Giordano teria utilizado quase R$ 4 mil em abastecimento em um único dia, o que levantou suspeitas e motivou a apuração.