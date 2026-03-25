Senador é flagrado dirigindo carro sem placas e com luz irregular em São Paulo

247 - O senador Alexandre Luiz Giordano (Podemos-SP) foi flagrado na manhã de segunda-feira (23) conduzindo um veículo sem placas, com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida e utilizando luzes estroboscópicas semelhantes ao giroflex de viaturas, na região de Santana, zona norte de São Paulo. Segundo relato policial, o parlamentar ainda tentou evitar a abordagem, mas acabou sendo interceptado e multado pelas infrações antes de ser liberado, informa a Folha de São Paulo.

De acordo com o registro da ocorrência, uma equipe da Polícia Militar identificou um Land Rover trafegando sem placas e com luzes irregulares acionadas por volta das 8h na alameda Afonso Schmidt. Os agentes deram ordem de parada e solicitaram que o condutor saísse do veículo, mas Giordano inicialmente se recusou e se identificou apenas como “federal”.

Após insistência dos policiais, o senador deixou o carro e afirmou ser “senador da República”. Conforme o relato dos agentes, ao perceber que as câmeras corporais estavam em funcionamento, ele passou a adotar tom ameaçador. “Você está gravando? Então você vai ver”, teria dito, segundo o boletim.

Os policiais solicitaram documentos pessoais, mas o parlamentar se negou a apresentá-los. Ainda de acordo com o registro, Giordano afirmou que entraria em contato com o coronel Henguel Ricardo Pereira, secretário-executivo da Segurança Pública de São Paulo. Em seguida, voltou a ameaçar os agentes: “Você vai para a reciclagem, é isso que vai acontecer”.

Diante da resistência, a equipe pediu reforço. Os policiais conseguiram acessar o porta-malas do veículo e localizaram as placas do automóvel. Nesse momento, o senador entrou novamente no carro e tentou deixar o local, chegando a subir na calçada e quase atingir um dos agentes que tentava impedir a fuga.

A PM acionou outras viaturas via rádio e conseguiu abordar o veículo poucas quadras adiante, no cruzamento da rua Doutor César com a avenida Braz Leme. Com o apoio de outras equipes, Giordano foi autuado por conduzir veículo sem emplacamento, com CNH vencida e por uso indevido de luzes estroboscópicas.

Após a aplicação das multas, o senador e o veículo foram liberados. Até a publicação da reportagem original, não houve resposta do parlamentar aos contatos realizados por email e redes sociais.

Empresário, Alexandre Luiz Giordano assumiu o cargo de senador após a morte de Major Olímpio, em 2021, vítima de Covid-19.