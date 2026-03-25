Lula anuncia fábrica de trens e R$ 5,6 bilhões para mobilidade em São Paulo

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa nesta quarta-feira (25), em Araraquara (SP), de uma agenda voltada à retomada da indústria ferroviária e ao fortalecimento da mobilidade urbana. A visita ocorre na unidade da empresa chinesa CRRC Brasil, que está em fase de implantação no município e simboliza um novo ciclo de investimentos industriais no país.

A agenda também inclui a assinatura de contratos de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), totalizando R$ 5,6 bilhões para projetos de transporte público no estado de São Paulo.

Investimentos impulsionam transporte público e infraestrutura

Os recursos anunciados contemplam dois grandes projetos de mobilidade urbana. Do total, R$ 3,2 bilhões correspondem à segunda etapa de financiamento do Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte, que ligará a capital paulista a Campinas. Outros R$ 2,4 bilhões serão destinados à expansão da Linha 2-Verde do metrô.

A ampliação da Linha 2 prevê a extensão do trajeto atual, entre Vila Madalena e Vila Prudente, até a Penha, com a construção de oito novas estações ao longo de 8,3 quilômetros. A expectativa é atender mais de 320 mil passageiros por dia útil.

Integração e impacto regional

A futura estação Penha permitirá conexão com a Linha 3-Vermelha do metrô e com a Linha 11-Coral da CPTM, ampliando a integração do sistema ferroviário. A mudança deve facilitar o deslocamento de passageiros vindos de cidades como Suzano e Mogi das Cruzes em direção à região da Avenida Paulista.

Já o Trem Intercidades Eixo Norte terá 101 quilômetros de extensão e incluirá um serviço parador entre Jundiaí e Campinas, passando por oito municípios. O projeto também se articula com a Linha 7-Rubi da CPTM, que opera entre Barra Funda e Jundiaí.

Novo PAC e produção nacional de trens

Os projetos fazem parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que já aprovou R$ 10 bilhões em financiamentos para mobilidade urbana no estado. Desse total, R$ 6,4 bilhões são destinados ao TIC Eixo Norte e R$ 3,6 bilhões à aquisição de 44 trens para o metrô paulista.

Esses trens serão produzidos pela CRRC em Araraquara, com previsão de entrega a partir de 2027. A instalação da fábrica ocorre em um espaço anteriormente ocupado por uma montadora que encerrou suas atividades, e já iniciou a contratação de trabalhadores mesmo antes da conclusão das linhas de produção.