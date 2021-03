Senadores disputam Itamaraty com a saída iminente de Ernesto Araújo

247 - Com a saída do ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, parlamentares estão disputando a vaga no Itamaraty.

O favorito para o cargo é o senador Nelsinho Trad (PSD), que comanda a Comissão de Relações Exteriores e que tem o apoio do senador Ciro Nogueira (PP), líder do Centrão no Senado e um dos principais aliados de Jair Bolsonaro.

Outros senadores sondados são o ex-presidente Fernando Collor de Melo (PROS) e o parlamentar Antonio Anastasia (PSD).

O irmão de Nelsinho, deputado federal Fabio Trad, pediu para seu irmão não participar do governo Bolsonaro. "É melhor preservar a independência", disse o deputado aconselhando o irmão.

Ele perguntou o que eu achava. Falei Nelson, é um governo de extrema-direita, a extrema-direita prendeu e torturou nosso pai (o ex-deputado Nelson Trad, falecido em 2011). Ele falou 'é verdade, irmão. Vou pensar.'", contou o parlamentar, segundo reportagem do jornal O Globo.

Pressionado pelo Congresso para demitir Araújo, Bolsonaro está buscando um outro lugar para colocar o ministro, segundo reportagem do UOL. Tanto Arthur Lira (PP), presidente da Câmara dos Deputados, quanto Rodrigo Pacheco (DEM), presidente do Senado, pressionaram Bolsonaro a demitir o atual ministro.

