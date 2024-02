Simone Tebet sobre espionagem a parlamentares da CPI da Covid: 'não se furtaram a criticar a omissão do governo Bolsonaro'

Apoie o 247

247 - A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, criticou o fato de parlamentares da CPI da Covid terem sido alvos de espionagem feita pela Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) durante o governo Jair Bolsonaro (PL).

'Estou muito bem acompanhada. Por parlamentares que não se furtaram a criticar desmandos, retrocessos ambientais e sociais, e omissão na pandemia', afirmou a titular da pasta durante entrevista ao jornalista Marcelo Auler, do 247.

Também numa entrevista ao 247, a senadora Soraya Thronicke (PODE-MS) disse que pode acionar o Poder Judiciário caso a lista seja confirmada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Policiais federais apuram um esquema de espionagem ilegal contra opositores do governo bolsonarista. As investigações apontaram que a Abin tentou favorecer familiares de Bolsonaro no esquema de espionagem.

