Suspeita de bomba provoca cancelamento de voo no Aeroporto de Brasília

247 - Uma suspeita de bomba provocou o cancelamento de um voo no Aeroporto Internacional de Brasília na manhã desta segunda-feira (9). A aeronave, que seguiria para o Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, passou por uma inspeção de segurança conduzida pela Polícia Federal. O voo LA4677, operado pela LATAM Airlines Brasil, tinha decolagem prevista para 9h55 no horário local. Após o alerta, os passageiros foram retirados da aeronave e os protocolos de segurança do terminal foram acionados. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

Durante o procedimento, a Polícia Federal realizou inspeções no avião, além de verificações em passageiros e bagagens. Após a conclusão da operação, a corporação informou que não foram encontrados riscos ou irregularidades. Por causa do tempo necessário para a realização das inspeções de segurança, o voo foi reprogramado. A aeronave decolou às 14h04 com destino ao aeroporto de Guarulhos. A LATAM informou ainda que prestou assistência aos passageiros afetados pelo cancelamento e pela alteração no horário da viagem.

A concessionária Inframérica, responsável pela administração do aeroporto, informou que o plano de contingência do terminal foi colocado em prática e que todos os passageiros foram desembarcados. A empresa também afirmou que as demais operações do aeroporto seguiram normalmente, sem impactos nas outras decolagens e pousos. Segundo a LATAM Airlines Brasil, a companhia solicitou às autoridades uma verificação completa na aeronave. A empresa afirmou que a medida foi adotada de forma preventiva e de acordo com os protocolos previstos para esse tipo de situação.