Aeroportos do Centro-Oeste têm maior fluxo de passageiros em sete anos, aponta governo

247 - Os aeroportos do Centro-Oeste registraram, em 2025, o maior volume de passageiros dos últimos sete anos, com mais de 12,5 milhões de viajantes. O número representa um crescimento de 7,5% em relação a 2024, consolidando a retomada do setor aéreo na região e ampliando o papel estratégico dos terminais na integração econômica do país.

Os dados constam em levantamento do Ministério de Portos e Aeroportos, elaborado a partir do Painel de Demanda e Oferta da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O maior crescimento percentual entre os aeroportos do Centro-Oeste foi registrado em Sinop (MT). O Aeroporto Presidente João Batista Figueiredo contabilizou alta de 14,09%, totalizando 227.484 passageiros no ano passado. Segundo a concessionária Centro-Oeste Airports, o avanço está relacionado a melhorias estruturais no terminal, incluindo a requalificação do pavimento da pista de pouso e decolagem e das taxiways, utilizadas para circulação das aeronaves no solo.

Além de Sinop, outras cidades concentraram o maior fluxo de passageiros na região em 2025. O destaque absoluto ficou com Brasília, que teve aumento de 10,13% e movimentou 8.173.860 passageiros no Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek, principal hub aéreo do Centro-Oeste e um dos mais relevantes do país.

Em Goiânia (GO), o Aeroporto Santa Genoveva também apresentou crescimento expressivo. O terminal registrou alta de 9,47%, alcançando 1.913.579 viajantes ao longo do ano.

Outro ponto importante do mapa aéreo regional foi o Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande (MT), que movimentou 1.245.965 passageiros, com crescimento de 7,09%.

Já o Aeroporto de Campo Grande (MS) fechou 2025 com 775.150 passageiros, resultado de um aumento de 3,15% em comparação ao ano anterior.

O governo federal avalia que a tendência é de continuidade no avanço do transporte aéreo regional. Em declaração divulgada pelo Ministério de Portos e Aeroportos, o ministro Silvio Costa Filho afirmou:

“É desenvolvimento regional conectado ao crescimento do país. Fortalecer a infraestrutura aérea é mais eficiência logística e competitividade para quem produz. Também representa integração do campo com os mercados nacionais e internacionais”.

Para sustentar essa expansão, o Ministério informou que serão destinados R$ 91 milhões em investimentos nos aeroportos do Centro-Oeste entre 2025 e 2027. Os recursos foram anunciados em dezembro e fazem parte da carteira pública voltada à modernização e ampliação de aeroportos regionais.

A expectativa é que a aplicação desse montante fortaleça a capacidade operacional dos terminais e impulsione o escoamento de produção agropecuária e industrial, ampliando a conectividade da região com outros centros econômicos do Brasil e com rotas internacionais.