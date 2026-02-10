Governo Lula vai investir R$ 4,64 bilhões em 11 aeroportos do país

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa, nesta quarta-feira (11), de uma cerimônia no Palácio do Planalto sobre investimentos destinados à ampliação, modernização e manutenção de aeroportos brasileiros. O evento está marcado para às 11h e integra a agenda oficial do governo federal em Brasília.

Segundo o Palácio do Planalto, que informou que o volume total de recursos previstos é de R$ 4,64 bilhões. O montante será aplicado em 11 aeroportos localizados em diferentes regiões do país, com o objetivo de fortalecer a infraestrutura aeroportuária nacional.

Investimentos previstos em aeroportos de quatro estados

O plano de obras contempla aeroportos em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Pará e Minas Gerais. Entre os terminais incluídos no pacote está o Aeroporto de Congonhas, na capital paulista, considerado um dos mais movimentados do Brasil.

No Mato Grosso do Sul, serão beneficiados os aeroportos de Campo Grande, Ponta Porã e Corumbá. No Pará, o pacote inclui os terminais de Santarém, Marabá, Carajás e Altamira. Já em Minas Gerais, os investimentos abrangem os aeroportos de Uberlândia, Uberaba e Montes Claros.

Congonhas e terminais do Norte estão entre os contemplados

O conjunto de aeroportos escolhidos reúne terminais de grande circulação, como Congonhas, e unidades estratégicas para a conectividade regional, especialmente na Região Norte, onde o transporte aéreo tem papel essencial para integração logística e deslocamentos.

O objetivo do investimento é impulsionar a modernização das estruturas existentes e ampliar a capacidade operacional, além de reforçar ações de manutenção previstas para os terminais incluídos no projeto.

Obras devem gerar mais de 2 mil empregos

Segundo a estimativa divulgada, durante a implantação do projeto, a expectativa é de geração de mais de 2 mil empregos diretos e indiretos. A projeção inclui oportunidades ligadas às obras e aos serviços relacionados à execução do plano de modernização aeroportuária.

Autoridades participam da cerimônia no Planalto

O presidente Lula estará acompanhado do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante. Outras autoridades também devem participar da cerimônia.