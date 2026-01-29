Aviação lidera entrada de turistas internacionais no Brasil em 2025

247 - O transporte aéreo consolidou-se como o principal meio de acesso de turistas internacionais ao Brasil em 2025, com 6.132.901 visitantes estrangeiros desembarcando no país por via aérea. Os dados são da Polícia Federal e do Ministério do Turismo, consolidados pela Embratur, e indicam um crescimento de 33,2% em comparação com 2024.

Segundo os mesmos levantamentos oficiais, a aviação respondeu por 66,04% do total de 9,2 milhões de turistas internacionais e brasileiros residentes no exterior que visitaram o país ao longo do ano. O número supera, de forma isolada, a soma das entradas registradas pelas vias terrestre, marítima e fluvial.

Os aeroportos da região Sudeste concentraram a maior parte do fluxo internacional. O estado de São Paulo liderou como principal porta de entrada aérea, com 2.737.901 turistas estrangeiros, seguido pelo Rio de Janeiro, que recebeu 2.130.991 visitantes vindos do exterior.

Outras unidades da federação também ampliaram sua participação na recepção de turistas internacionais, refletindo a expansão da malha aérea. Santa Catarina contabilizou 488.114 chegadas por avião, enquanto a Bahia recebeu 202.335 visitantes e o Ceará, 112.643, sinalizando a diversificação dos destinos além do eixo Rio–São Paulo.

Oferta de voos cresce e tarifas recuam

O avanço no número de turistas foi acompanhado pela ampliação da oferta aérea. Em 2025, o volume de assentos disponíveis aumentou 14,1%, alcançando um novo recorde histórico pelo segundo ano consecutivo, de acordo com dados do governo federal.

No mesmo período, as tarifas aéreas acumularam uma queda real de 10,9% desde 2022, fator que contribuiu para tornar o Brasil mais competitivo no mercado internacional de turismo. Segundo o governo, a combinação entre ambiente regulatório e aumento da oferta foi determinante para a expansão da malha aérea.

Movimentação do sistema aeroportuário

Dados do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), com base em informações da Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC), mostram que o sistema aeroportuário brasileiro movimentou cerca de 130 milhões de passageiros em 2025, somando voos domésticos e internacionais.

Esse desempenho ocorreu em paralelo aos investimentos em infraestrutura. O setor aéreo integra a carteira do Novo PAC, que destinou R$ 1,8 bilhão para melhorias em 31 aeroportos distribuídos por 16 estados. Além disso, ao longo do ano foram aplicados R$ 2,6 bilhões em investimentos privados e R$ 608,4 milhões em recursos públicos diretos voltados à modernização dos terminais.

Expansão de rotas é prioridade para 2026

Para 2026, o Ministério de Portos e Aeroportos projeta a ampliação da conectividade internacional, com foco na criação de novas rotas nos aeroportos das regiões Nordeste e Norte. A estratégia busca descentralizar os acessos ao turismo internacional no Brasil e ampliar a integração do país com novos mercados emissores de visitantes.