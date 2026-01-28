Turismo corporativo bate recorde e fatura R$ 13,7 bilhões no Brasil em 2025

247 - O turismo de negócios no Brasil alcançou, em 2025, o maior faturamento de sua história, com receitas estimadas em cerca de R$ 13,7 bilhões. O desempenho representa a superação do recorde registrado no ano anterior e confirma a força das viagens corporativas como um dos segmentos mais dinâmicos da cadeia turística nacional.

Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp), entidade que acompanha o comportamento de 11 segmentos do mercado de turismo corporativo no país. Segundo o levantamento, o faturamento de 2025 superou o resultado de 2024, quando o setor havia movimentado aproximadamente R$ 13,6 bilhões.

Além do volume financeiro, o turismo de negócios segue exercendo papel relevante na geração de emprego e renda, impulsionando serviços ligados ao transporte, à hotelaria e a atividades complementares às viagens corporativas. Entre os segmentos analisados pela Abracorp, os serviços aéreos concentraram a maior fatia do faturamento total em 2025, respondendo por 57,51% da receita do mercado corporativo.

O transporte aéreo movimentou R$ 7,87 bilhões ao longo do ano, consolidando-se como o principal componente das viagens de negócios. Na sequência, o setor hoteleiro registrou faturamento de R$ 4,2 bilhões, equivalente a cerca de 31% do total arrecadado pelo mercado corporativo brasileiro.

Os serviços complementares às viagens de negócios também apresentaram desempenho relevante. Esse conjunto de atividades, que inclui produtos associados à logística e à experiência do viajante corporativo, somou R$ 893,35 milhões em 2025, o que corresponde a 6,53% do faturamento consolidado do setor.

Outros segmentos monitorados pela Abracorp tiveram crescimento expressivo na comparação com 2024. As operações de cruzeiros corporativos avançaram 44,97%, enquanto os serviços de transfer registraram alta de 25,36%. O transporte rodoviário também apresentou expansão significativa, com crescimento de 14,89%, e os demais serviços avançaram 17,13% no comparativo anual.

Para 2026, a Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas projeta um cenário de estabilidade, com leve avanço no faturamento total do setor, estimado em cerca de R$ 14 bilhões. A expectativa indica a manutenção do turismo de negócios como um dos pilares do desenvolvimento da atividade turística e da economia brasileira.