Turistas estrangeiros deixam US$ 7,9 bilhões na economia do Brasil em 2025, o maior valor da história

247 - O turismo internacional levou o Brasil a um novo marco econômico em 2025. Ao longo do ano, visitantes estrangeiros deixaram no país US$ 7,865 bilhões, o equivalente a R$ 41,7 bilhões, estabelecendo o maior volume de gastos já registrado na história do setor. O desempenho acompanha a explosão no número de chegadas internacionais e consolida o Brasil como um dos destinos de maior crescimento no cenário global.

Os dados foram divulgados pelo Banco Central, apontando um avanço de 7,1% em relação a 2024, quando o total gasto por turistas estrangeiros somou US$ 7,341 bilhões. Apenas no mês de dezembro de 2025, o desembolso chegou a US$ 688 milhões, cerca de R$ 3,65 bilhões, reforçando a tendência de forte aquecimento do setor.

O resultado financeiro reflete diretamente o recorde histórico de visitantes internacionais. Em 2025, 9,3 milhões de turistas desembarcaram no Brasil, número 37,1% superior ao projetado inicialmente para o período. O salto nas chegadas posiciona o país entre os destinos com maior crescimento percentual no mundo, superando com folga a média global.

À frente da Embratur, Marcelo Freixo destacou o papel estratégico do turismo na economia nacional e celebrou os números inéditos. “É mais um resultado histórico que reafirma o poder do turismo como uma matriz econômica de geração de emprego e renda para o nosso país”, afirmou. Segundo ele, o impacto positivo se espalha especialmente pelos pequenos negócios e reforça um modelo de desenvolvimento alinhado às demandas contemporâneas. “Esse recorde se traduz em crescimento para os pequenos negócios e reforça o papel do turismo como modelo de desenvolvimento econômico compatível com as exigências do século XXI”, completou.

Freixo também ressaltou o momento singular vivido pelo setor. “O país vive um momento sem precedentes, com o maior volume de chegadas e de gastos de turistas internacionais já registrado”, disse. Para o presidente da Embratur, os indicadores são resultado direto de uma estratégia de reposicionamento internacional. “Os resultados comprovam a eficiência de uma gestão baseada em estratégia, que reposicionou o Brasil globalmente”, avaliou.

O desempenho brasileiro ganha ainda mais relevância quando comparado ao cenário internacional. De acordo com relatório da ONU Turismo, enquanto as chegadas globais cresceram em média 4% em 2025, o Brasil registrou uma expansão de 37,1%, ritmo quase dez vezes superior ao mundial. Esse avanço coloca o país no topo da lista de destinos com crescimento mais expressivo entre aqueles com dados já consolidados.

Com o turismo respondendo por cerca de 8% do Produto Interno Bruto (PIB), os números de 2025 reforçam o peso do setor na economia brasileira e sinalizam um ciclo de expansão sustentado, impulsionado tanto pelo aumento do fluxo de visitantes quanto pela elevação do gasto médio dos turistas internacionais.