Brasil vai conceder isenção de visto para chineses

247 - O governo brasileiro anunciou que concederá isenção de visto a cidadãos chineses em determinadas categorias de viagens de curta duração ao país. A decisão foi comunicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante uma conversa com o presidente da China, Xi Jinping, e integra um movimento de fortalecimento das relações bilaterais entre os dois países.

Segundo o anúncio, a isenção valerá para viagens de até 30 dias e contempla categorias como turismo, negócios, visitas familiares, intercâmbio e trânsito. A medida segue o critério de reciprocidade adotado pelo Brasil, após o governo chinês ter retirado, em 2025, a exigência de visto para brasileiros que se deslocam à China pelos mesmos motivos.

Durante a conversa entre os dois presidentes, realizada na noite de quinta-feira (22), noite no Brasil e manhã de sexta-feira na China, Lula e Xi Jinping também discutiram temas relacionados ao cenário internacional e à cooperação entre as duas nações. O diálogo ocorreu em meio ao aprofundamento da parceria estratégica entre Brasília e Pequim, que inclui acordos em diversas áreas.

De acordo com informações do Palácio do Planalto, os líderes destacaram a importância do fortalecimento da Organização das Nações Unidas (ONU) como instrumento central para a promoção da paz e da estabilidade global. No mesmo contexto, foi ressaltado o papel do Brasil e da China na defesa do multilateralismo, do respeito ao direito internacional e do livre comércio como pilares das relações internacionais.