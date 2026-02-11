Novo PAC destina R$ 9,2 bilhões para 11 aeroportos

247 - O governo federal anunciou, nesta quarta-feira (11), um plano de ampliação, modernização e manutenção de 11 aeroportos brasileiros administrados pela concessionária Aena. A cerimônia ocorreu no Palácio do Planalto, em Brasília, e marcou mais uma etapa do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) voltada ao fortalecimento da infraestrutura logística do país.

O projeto prevê financiamento total de R$ 5,7 bilhões, dos quais R$ 4,64 bilhões contam com apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Com a mobilização de outros aportes, o volume global de investimentos deve alcançar R$ 9,2 bilhões.

Investimentos bilionários na infraestrutura aeroportuária

O pacote contempla intervenções estruturais e ações de manutenção em aeroportos distribuídos por diferentes regiões do Brasil. A iniciativa busca ampliar a capacidade operacional, modernizar instalações e aprimorar o atendimento aos passageiros, em linha com a estratégia de expansão do setor aéreo.

Entre as obras já em andamento está a ampliação do Aeroporto de Congonhas, na capital paulista. O terminal deverá ter sua área dobrada, elevando a capacidade de atendimento e melhorando a infraestrutura disponível.

Ampliação de Congonhas e fortalecimento da aviação regional

Além de São Paulo, o plano inclui intervenções em dez aeroportos localizados nos estados de Mato Grosso do Sul, Pará e Minas Gerais. A proposta reforça a interiorização do tráfego aéreo, ampliando a conectividade regional e fortalecendo o acesso a polos econômicos fora dos grandes centros.

As melhorias abrangem expansão de terminais, modernização de estruturas e adequações operacionais, com foco no aumento da eficiência e da segurança das operações.

Impacto econômico e geração de empregos

A execução do conjunto de obras deverá gerar quase 3.000 empregos, segundo a estimativa apresentada no anúncio. O impacto econômico esperado inclui estímulo à cadeia produtiva da construção civil e dinamização das economias locais onde os aeroportos estão situados.