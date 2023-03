Vice-governadora do Distrito Federal recomendou que Bolsonaro não vá direto para casa

Celina Leão comandou uma reunião com as forças de segurança de Brasília com o objetivo de preparar o esquema para a volta do ex-ocupante do Planalto edit

247 - A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), afirmou nesta terça-feira (28) ao presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, que é melhor Jair Bolsonaro (PL) ir direto para a sede do partido nesta quinta-feira (30), quando o ex-ocupante do Planalto chega ao Brasil - ele está nos Estados Unidos. O PP apoiou Bolsonaro na eleição do ano passado.

De acordo com informações publicadas nesta quarta-feira (29) pela coluna de Lauro Jardim, Celina comandou uma reunião com as forças de segurança de Brasília (DF) para preparar o esquema para a volta de Bolsonaro.

O ex-chefe do Executivo federal pode ser questionado sobre os atos golpistas o dia 8 de janeiro, quando seus apoiadores invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, onde fica o gabinete presidencial, e o Supremo Tribunal Federal (STF).

O político do PL também deve ser questionado sobre as joias recebidas em 2021 pelo governo da Arábia Saudita. Na legislação, presentes são patrimônio do Estado brasileiro e não bens pessoais. Um dos dois pacotes de joias tinham produtos avaliados em cerca de R$ 16,5 milhões, que iriam para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. No segundo pacote tinham joias estimadas em cerca de R$ 400 mil, que teriam o político do PL como destino. A Polícia Federal marcou para a próxima quarta-feira (5) o depoimento de Bolsonaro no âmbito do inquérito que apura o escândalo das joias.

