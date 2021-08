Vice-líder de Bolsonaro usa estrutura da Câmara para organizar ato golpista em 7 de setembro

Sigmar Rodrigues Nunes, assessor do deputado Lúcio Mosquini (MDB) e, portanto, funcionário público, está organizando o ato golpista em Brasília no dia 7 de setembro, segundo reportagem do The Intercept edit

247 - Um dos vice-líderes de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados, deputado Lúcio Mosquini (MDB) está usando seus assessores, funcionários públicos do Legislativo, para organizar o ato golpista em Brasília no dia 7 de setembro.

Em mensagem vazada no WhatsApp, divulgada pelo portal The Intercept, mostra que Sigmar Rodrigues Nunes, assessor do deputado, enviou uma mensagem a um grupo de servidores da Câmara explicando que o deputado pretendia instalar uma “tenda no canteiro central da Esplanada no dia 07 de setembro”.

Ele pedia ajuda aos colegas para conseguir uma autorização para montar a estrutura do ato golpista que, segundo insinuações de organizadores, pretende invadir o Supremo Tribunal Federal (STF). Foi orientado a procurar o governo do Distrito Federal para montar a tenda.

“O político tem bom relacionamento com o Planalto e é um dos beneficiados por verbas do Tratoraço, um dos desdobramentos do orçamento secreto, criado pelo governo Bolsonaro para distribuir dinheiro a deputados aliados”, destaca reportagem do Intercept.

Além dos deputados da base de Jair Bolsonaro, o ato está sendo financiado e organizado por latifundiários e empresários bolsonaristas, que estão montando caravanas para levar pessoas a Brasília. Também está contando com apoio de integrantes das polícias militares.

