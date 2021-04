Vice-presidente da Câmara critica Bolsonaro: "não tem que bater em governadores, tem que comprar vacina"

247 - O vice-presidente da Câmara dos Deputados, deputado Marcelo Ramos (PL), criticou os ataques de Jair Bolsonaro a governadores feitas no programa do bolsonarista Sikêra Júnior, na última sexta-feira, 23.

No programa, Bolsonaro voltou a repetir o argumento de que as Forças Armadas não irão permitir a política de isolamento defendida por governadores e prefeitos. Neste sábado, 24, Bolsonaro afirmou que “Forças Armadas podem ir às ruas” se restrições provocarem caos. As declarações foram criticadas por membros do Exército.

Ramos retrucou, em entrevista ao jornal O Globo: “se o presidente quer que abra o comércio, é só ele vacinar mais rápido”. “É só ele dar conta do cumprir a responsabilidade dele, que é comprar vacina”, destacou.

“Ele não tem que bater em governadores, tem que comprar vacina. Eu não falo com o presidente sobre outra coisa que não seja vacina, kit de intubação e oxigênio”, afirmou.

Conflito com o bolsonarismo

Não é a primeira vez que Marcelo Ramos entra em conflito com o bolsonarismo. Ele defendeu a prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira (PSL), que foi preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), com base na Lei de Segurança Nacional.

Ele também criticou o decreto de flexibilização do porte de armas realizado por Bolsonaro em meados de fevereiro.

Inscreva-se no canal de Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.