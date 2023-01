(Vídeo) Confira o momento em que terroristas bolsonaristas invadem o Congresso

Apoie o 247

247 - Circula nas redes sociais um vídeo que mostra o exato momento da invasão de bolsonaristas ao Congresso Nacional, no último domingo (8), em Brasília (DF), onde os apoiadores de Jair Bolsonaro também entraram no Supremo Tribunal Federal e no Palácio do Planalto.

🚨VEJA: Imagens exclusivas do O Globo mostram o momento exato em que o Congresso foi invadido por bolsonaristas. pic.twitter.com/OtYTw5VVXD January 14, 2023

Nesta sexta-feira (13), o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, destacou a importância de se identificar e punir os responsáveis pelos atos de vandalismo na capital federal.

Ministros do STF decretaram a prisão do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, ex-secretário de Segurança do Distrito Federal. A Corte também afastou Ibaneis Rocha do governo (GDF). O titular da Justiça afirmou que pedirá a extradição de Torres caso este não se apresente às autoridades brasileiras até segunda-feira (16).

>>> Moraes atende pedido da PGR e Bolsonaro será investigado pelos atos terroristas em Brasília

Nessa quinta (12), policiais federais encontraram na casa de Torres, em Brasília, um documento com estratégias para uma tentativa de golpe. Flávio Dino afirmou que a minuta é "espantosa".

O ministro também sinalizou que o término da intervenção federal na Segurança Pública do Distrito Federal não será adiado.

