Weintraub pode ser preso, diz jornal

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, será destituído do cargo e pode acabar preso se continuar com seu discurso contra o STF

Sputnik - O ministro da Educação, Abraham Weintraub, será destituído do cargo e pode acabar preso se continuar com seu discurso contra o Supremo Tribunal Federal (STF).

A informação foi publicada pelo jornal Folha de S. Paulo nesta segunda-feira (15). De acordo com a publicação, a informação foi repassada ao STF por um "interlocutor frequente" do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Já a possível detenção de Weintraub foi ventilada por magistrados.

Na reunião ministerial de 22 de abril, o ministro da Educação afirmou que os "vagabundos" do STF deveriam ser presos.

Weintraub é investigado no inquérito das fake news, conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, e também em outro inquérito que apura possível crime de racismo em publicações feitas pelo ministro.

No domingo (14), o ministro da Educação furou bloqueio do governo do Distrito Federal para participar de manifestação governista em Brasília.

