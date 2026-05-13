ACM Neto tem 47,8% e Jerônimo Rodrigues 38,7% na Bahia, diz Paraná Pesquisas

247 - Uma pesquisa divulgada pelo instituto Paraná Pesquisas mostra que o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) segue à frente na corrida pelo governo da Bahia em 2026, mas com vantagem menor sobre o governador Jerônimo Rodrigues (PT). O levantamento foi contratado pelo site Bahia Notícias e registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BA-03619/2026.

De acordo com os dados, no cenário estimulado, ACM Neto aparece com 47,8% das intenções de voto, enquanto Jerônimo Rodrigues soma 38,7%. Ronaldo Mansur registra 1,7%. Os eleitores que afirmaram não saber ou não opinar representam 4,9%, enquanto 6,8% disseram votar em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos apresentados.

O levantamento indica uma redução da diferença entre ACM Neto e Jerônimo em comparação às pesquisas anteriores do instituto. Em março de 2025, ACM Neto tinha 52% das intenções de voto, contra 27,4% do atual governador. Já em julho de 2025, o ex-prefeito marcou 53,5%, enquanto Jerônimo aparecia com 28,1%. Agora, a distância caiu para pouco mais de nove pontos percentuais.

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, ACM Neto também lidera, com 26,3%. Jerônimo Rodrigues aparece com 19,8%. A maioria dos eleitores, porém, afirmou não saber em quem votar ou preferiu não responder, totalizando 47%.

Os dados segmentados mostram que ACM Neto tem desempenho mais forte entre homens, eleitores com ensino médio e superior e integrantes da população economicamente ativa. Entre os homens, ele alcança 52,4%, contra 38,5% de Jerônimo. Já entre os eleitores com ensino superior, o ex-prefeito registra 53,8%, enquanto o governador soma 34,3%.

Jerônimo Rodrigues, por sua vez, apresenta desempenho mais equilibrado entre mulheres e eleitores mais velhos. Na faixa acima de 60 anos, há empate técnico: ambos aparecem com 43,7%. Entre eleitores com ensino fundamental, o governador lidera numericamente com 43,8%, contra 42% de ACM Neto.

O levantamento também mediu a rejeição dos possíveis candidatos ao governo estadual. Jerônimo Rodrigues lidera nesse quesito, com 37,1% dos entrevistados afirmando que não votariam nele. ACM Neto aparece com rejeição de 27,4%, enquanto Ronaldo Mansur registra 25,2%.

A pesquisa avaliou ainda a corrida para o Senado Federal na Bahia. O ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), lidera com 48,8% das intenções de voto no cenário estimulado. Em seguida aparecem Jaques Wagner (PT), com 40,6%, João Roma (PL), com 24,8%, e Angelo Coronel (PSD), com 23,2%. Delliana Ribeiro registra 5,7%. Como a disputa prevê duas vagas, os entrevistados puderam citar até dois nomes.

Na modalidade espontânea para o Senado, Rui Costa também aparece na liderança, com 4,7%, seguido por Jaques Wagner, com 3,6%, João Roma, com 2,7%, Angelo Coronel, com 1,7%, e Otto Alencar, com 0,5%. O índice de indecisos alcança 80,4%.

A aprovação do governo Jerônimo Rodrigues também apresentou melhora. Segundo o Paraná Pesquisas, 53,9% dos entrevistados aprovam a administração estadual, enquanto 42,6% desaprovam. Outros 3,4% não souberam responder.

Na avaliação qualitativa da gestão, 12,6% consideram o governo “ótimo” e 25,4% o classificam como “bom”. Outros 25,4% avaliam a administração como “regular”. Já 7,1% disseram considerar a gestão “ruim” e 27,9% a classificaram como “péssima”.

O levantamento ouviu 1.510 eleitores em 65 municípios da Bahia entre os dias 10 e 12 de maio de 2026. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.