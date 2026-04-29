Quaest: eleições na Bahia têm empate entre ACM Neto e Jerônimo em todos os cenários

247 - A corrida para o governo da Bahia segue acirrada, com ACM Neto (União Brasil) e Jerônimo Rodrigues (PT) empatados tecnicamente em todos os cenários, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira (29) pela Quaest. O levantamento, encomendado pela Genial Investimentos, revelou dois cenários distintos, ambos apresentando um equilíbrio entre os dois principais concorrentes. No primeiro cenário, ACM Neto lidera com 41% das intenções de voto, enquanto Jerônimo aparece com 37%. No entanto, como a margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais, o resultado é considerado um empate técnico.

De acordo com Felipe Nunes, diretor da Quaest, o grau de definição do voto na Bahia é alto, o que torna o cenário ainda mais polarizado. "O grau de definição de opção de voto também é alto na Bahia. Os eleitores que escolheram ACM Neto se dizem 55% definidos, 58% dos eleitores de Jerônimo afirmam não mudar de voto ao longo da eleição", afirmou Nunes. A pesquisa foi realizada com 1.200 pessoas entre os dias 23 e 27 de abril e possui um nível de confiança de 95%.

O segundo cenário da pesquisa, que considera apenas três pré-candidatos, também apresenta um equilíbrio, com ACM Neto e Jerônimo disputando de perto. Neste contexto, ACM Neto mantém 41% das intenções de voto, enquanto Jerônimo fica com 36%. A pesquisa também revelou que 14% dos eleitores ainda estão indecisos, o que pode impactar o resultado final.

Em uma simulação para o segundo turno, a disputa entre os dois ex-adversários de 2022 se mantém acirrada. A pesquisa indica que ACM Neto possui 41% das intenções de voto, enquanto Jerônimo tem 38%. O número de indecisos é de 12%, e a rejeição também é um fator importante nesse cenário. Segundo a pesquisa, Jerônimo apresenta uma taxa de rejeição maior (42%) em comparação com a de ACM Neto (32%).

Além disso, a pesquisa Quaest também aborda a preferência dos eleitores em relação ao apoio político, com 47% afirmando que preferem um aliado do presidente Lula (PT) para governar o estado, enquanto 15% optariam por alguém alinhado com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Outros 33% preferem um candidato independente.

A pesquisa também apontou as intenções de voto para as eleições ao Senado na Bahia, com Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT) liderando as intenções de voto, com 31% e 20%, respectivamente.