Aliança entre o PL, de Bolsonaro, e Ciro Gomes é suspensa no Ceará

247 - A aliança no Ceará para que os bolsonaristas apoiassem uma eventual candidatura de Ciro Gomes ao governo estadual foi suspensa. O motivo foi uma briga pública entre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e os filhos de Jair Bolsonaro (PL), segundo informações publicadas nesta terça-feira (2) no jornal O Globo. Possível candidato ao Executivo cearense, o ex-ministro anunciou a filiação ao PSDB no último dia 22.

Para dialogar sobre as eleições 2026, Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tiveram um encontro, na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília (DF), onde o ex-mandatário cumpre pena. Ficou decidido que o PL vai procurar outro nome, porque Ciro não agrada a todas as alas da família.

O deputado federal André Fernandes (PL-CE) costurava a aliança dos bolsonaristas com Ciro em seu estado e fez o anúncio sobre a decisão do seu partido. “A gente avançou nessas articulações tentando fazer uma aliança, uma composição para derrotar o PT no estado do Ceará. Bolsonaro desde sempre soube disso (da aliança com Ciro)”, disse.

“Houve um ruído de comunicação. Vou continuar lutando para que o estado do Ceará se livre das garras do PT, para que acorde. Eu estou aqui para dizer que faremos essa composição em conjunto. Acato a ordem do diretório nacional e ao que tudo indica vamos repensar, analisar um futuro melhor para o estado”.

O senador Flávio Bolsonaro também comentou sobre o tema. “A gente dá um passo importante de amadurecimento. A Michelle participa do núcleo duro aqui do partido que vai tomar as decisões, porque ela tem um posicionamento transparente, verdadeiro, com a visão que ela pode colaborar para que a gente tome as decisões corretas em cada estado”.